У Трампа спростували презентацію "мирного плану" на Мюнхенській конференції

Спеціальний представник американського президента Дональда Трампа щодо України та Росії – Кіт Келлог – не буде презентувати план врегулювання війни в Україні під час Мюнхенської безпекової конференції 14-16 лютого, як раніше заявляли ЗМІ.

Про це він сказав в ефірі програми Newsmax, пише "Європейська правда".

5 лютого співрозмовники агентства Bloomberg повідомили, що адміністрація Трампа представить довгоочікуваний план "припинення війни" Росії проти України на Мюнхенській конференції з безпеки наступного тижня.

За їхніми словами, серед очікуваних елементів "плану" – потенційне заморожування конфлікту і невизначений статус території, окупованої Росією з одночасним наданням Україні неконкретизованих гарантій безпеки.

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Однак у ефірі програми 6 лютого, Келлог запевнив, що план американського президента представлятиме Трамп, а з журналістами, які поширили дані, що це робитиме Келлог, він не спілкувався.

"Я взагалі не розмовляв з цією телекомпанією. І ви знаєте, що людина, яка збирається представити мирний план, – це президент Сполучених Штатів Дональд Трамп", – сказав він.

Келлог зазначив, що команда супроводжуватиме Трампа та буде йому допомагати до моменту, коли він зможе представити план, але запевнив – "це станеться зовсім не наступного тижня".

"Нам доведеться провести великі дискусії з високопоставленими європейськими лідерами і донести те, що ми з'ясували, до президента Сполучених Штатів, а потім рухатися далі", – підсумував він.

Раніше Келлог підтвердив, що планує взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції і зустрітись "із союзниками Америки, які готові працювати з нами".

Нещодавно спецпосланник Трампа говорив, що США вже мають "гарний, надійний план" для завершення війни в Україні.

Він також казав, що у США хочуть, аби Україна провела вибори, особливо якщо буде укладено угоду про "перемирʼя".