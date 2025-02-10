У Литві менше ніж за тиждень зібрали мільйон євро на дрони для України

Напередодні третіх роковин початку великої війни Росії проти України в Литві вже втретє проводиться акція солідарності Radarom! – менше ніж за тиждень зібрали мільйон євро.

Про це пише литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

За останніми даними, станом на 07:30 ранку понеділка, 10 лютого, Radarom! вже зібрала понад мільйон євро – 1 037 170 євро.

Дві третини коштів, зібраних під час кампанії, спрямують на придбання дронів і антидронів, вироблених у Литві, а третину, що залишилася, – на закупівлю обладнання, виробленого в Україні.

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Зазначається, що найбільші внески зробили AB Telia Lietuva та SBA Grupė, які долучилися до кампанії в перші години, NT Service, яка передала Україні 50 антидронів, Асоціація муніципалітетів Литви, Lonas, Brolis Semiconductors, Duvait, Гільдія пивоварів Литви та Biuro mašinos.

Акція солідарності триватиме до 24 лютого.

За дві попередні акції підприємства і жителі країни пожертвували загалом 22,8 мільйона євро. На ці гроші було закуплено 17 радарів, 69 антидронів, 4 спецмашини для мобільних радарів, 1 141 комплект забезпечення безпеки для військовослужбовців.