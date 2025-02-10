В Литве меньше, чем за неделю, собрали миллион евро на дроны для Украины

Накануне третьей годовщины начала большой войны России против Украины в Литве уже в третий раз проводится акция солидарности Radarom! – меньше чем за неделю собрали миллион евро.

Об этом пишет литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

По последним данным, по состоянию на 07:30 утра понедельника, 10 февраля, Radarom! уже собрала более миллиона евро – 1 037 170 евро.

Две трети средств, собранных в ходе кампании, направят на приобретение дронов и антидронов, произведенных в Литве, а оставшуюся треть – на закупку оборудования, произведенного в Украине.

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Отмечается, что наибольшие взносы сделали AB Telia Lietuva и SBA Grupė, которые присоединились к кампании в первые часы, NT Service, которая передала Украине 50 антидронов, Ассоциация муниципалитетов Литвы, Lonas, Brolis Semiconductors, Duvait, Гильдия пивоваров Литвы и Biuro mašinos.

Акция солидарности продлится до 24 февраля.

За две предыдущие акции предприятия и жители страны пожертвовали в общей сложности 22,8 миллиона евро. На эти деньги было закуплено 17 радаров, 69 антидронов, 4 спецмашины для мобильных радаров, 1 141 комплект обеспечения безопасности для военнослужащих.