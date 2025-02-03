У Литві почали новий збір на дрони і антидронні засоби для України

У Литві організації, що підтримують Україну, і Литовське національне радіо і телебачення (LRT) у понеділок оголосили про початок нової кампанії Radarom! – зібрані кошти витрачатимуть на закупівлю безпілотників і засобів боротьби з дронами для українських Сил оборони.

Про це повідомляється в поширеному LRT повідомленні, пише "Європейська правда".

У рамках акції, організованої суспільним мовником і організаціями Blue/Yellow, Laisves TV і Stiprus kartu, буде закуплено техніку, вироблену в Литві та Україні. Збір коштів триватиме до 24 лютого.

"Ми можемо пишатися тим, що за останній рік литовська оборонна промисловість розробила високотехнологічні та перспективні дрони й антидрони. Ми вирішили разом із партнерами кампанії, що вони мають стати особливим акцентом Radarom!", – наведено в повідомленні слова генеральної директорки LRT Моніки Гарбачяускайте-Будрієне.

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Дві третини коштів, зібраних у рамках акції Radarom!, підуть на закупівлю дронів і антидронів литовської збірки, третина – на закупівлю українських дронів і антидронів, техніку відбере організація Blue/Yellow.

Будь-хто може зробити свій внесок, зателефонувавши за спеціальним коротким номером акції 1890, або відвідавши спеціальну сторінку radarom.lrt.lt, або через електронну платіжну систему Paypal.

У 2023 році під час першої акції Radarom! було зібрано понад 14 млн євро, на які було закуплено 17 радарів.

Торік було зібрано понад 8 млн євро, на які було придбано понад 1 тисячу комплектів протидії дронам для військовослужбовців.