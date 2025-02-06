Литовська компанія пожертвувала 50 засобів РЕБ на новий збір для України

Литовська компанія NT Service вирішила зробити вагомий внесок у кампанію на підтримку українських солдатів Radarom! подарувала 50 антидронів "SkyWiper-MOTO", призначених для захисту автомобілів та солдатів від атак безпілотників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Вартість цього подарунку – майже 200 тисяч євро. Антидрони будуть доставлені на український фронт вже найближчим часом.

"Антидрони – це неймовірно ефективний інструмент на українському фронті, який допомагає захистити солдатів та врятувати життя. Кожен з них може визначати життєво важливі рішення та забезпечувати перевагу на полі бою", – говорить співзасновник Blue/Yellow Йонас Оман.

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Керівник компанії NT Service Егідіюс Шиланскас підкреслює важливість таких антидронів на передовій. "Ми підтримуємо українську боротьбу вже кілька років і бачимо, якої шкоди завдають безпілотники, що атакують солдатів і техніку на передовій. Саме тому ми вирішили передати антидрони SkyWiper-MOTO, які ефективно захищають солдатів та їхню техніку", – говорить. Шиланскас. За його словами, після завершення виробництва та юридичних формальностей антидрони потраплять до українських бійців протягом наступного місяця.

Технологія SkyWiper базується на досвіді, отриманому в реальних військових конфліктах, і постійно вдосконалюється. Вона допомагає ефективно очищати повітряний простір від ворожих безпілотників. Ця серія використовується в більш ніж 15 країнах світу, в тому числі і литовськими військовими.

3 лютого писали, що у Литві організації, що підтримують Україну, і Литовське національне радіо і телебачення оголосили про початок нової кампанії Radarom! – зібрані кошти витрачатимуть на закупівлю безпілотників і засобів боротьби з дронами для українських Сил оборони.

Також українські військові отримали від Латвії сотню FPV-дронів у рамках громадської благодійної ініціативи "Безпілотники для ЗСУ".