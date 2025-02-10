Трамп оголосив про намір скоротити мільярди з бюджету Пентагону з допомогою Маска

Американський президент Дональд Трамп заявив, що буде домагатися скорочення мільярдів доларів з бюджету Пентагону.

Про це він сказав у неділю, 9 лютого, передає Financial Times, пише "Європейська правда".

Як зазначила газета, Трамп підтримав зусилля американського мільярдера Ілона Маска зі скорочення витрат через Департамент урядової ефективності (DOGE).

Трамп сказав, що Маск був "приголомшливим" і "дуже допоміг" у пошуку можливостей скорочення витрат у федеральному уряді. Він зазначив, що Міністерство оборони, річний бюджет якого становить близько $800 млрд, буде наступним у полі зору мільярдера

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"Давайте перевіримо армію. Ми знайдемо мільярди, сотні мільярдів доларів шахрайства і зловживань. Ви знаєте, люди обрали мене за це", – сказав американський президент.

Зазначимо, що агентство Reuters пише, що політичні лідери вже давно критикують марнотратство і неефективність Пентагону. Водночас демократи і профспілки держслужбовців кажуть, що DOGE не вистачає досвіду для реструктуризації Пентагону, і їхні зусилля можуть розкрити секретні програми.

У грудні колишній президент Джо Байден підписав законопроєкт, що санкціонує видатки на оборону в розмірі $895 млрд на фінансовий рік, що закінчується 30 вересня.

Варто зауважити, що 4 лютого Маск офіційно почав працювати під керівництвом Трампа як спеціальний державний службовець.

3 лютого американський президент підтвердив, що Маск має доступ до критично важливої платіжної системи Міністерства фінансів, яка переказує гроші від імені всього федерального уряду. Того ж дня федеральні профспілки та інші організації подали до суду на Міністерство фінансів через цей доступ.

Трамп також запевнив, що Маск не буде діяти без погодження з його адміністрацією.

Близькість Ілона Маска до Трампа зародилась під час виборчої кампанії 2024 року, яку мільярдер профінансував на майже 300 млн доларів.