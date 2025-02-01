Ілон Маск витратив понад $290 млн на підтримку Трампа на виборах

Американський мільярдер Ілон Маск витратив загалом понад 290 мільйонів доларів на вибори 2024 року, підтримуючи обрання Дональда Трампа та республіканців.

Про це свідчать дані Федеральної виборчої комісії США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Нові документи, подані до Федеральної виборчої комісії США, показали, що в останній день 2024 року Маск вклав близько $11,2 млн у America PAC – головний фонд підтримки Трампа.

Ці внески були призначені для "заохочення петицій", пов'язаних з мільйонними лотереями, які він організував наприкінці виборчої кампанії. Загалом же вони обійшлись Маску в понад $50 млн.

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Якщо рахувати всі пожертви мільярдера під час кампанії 2024 року, то найбільше коштів – близько $250 млн – він вклав у America PAC, решта були розподілені між іншими фондами, повʼязаними з Республіканською партією.

Нові дані Федеральної виборчої комісії США підтверджують статус Ілона Маска як найбільшого донора останньої політичної кампанії.

Маскова близькість до Трампа була закріплена рішенням призначити його керівником "Міністерства" з питань ефективності держапарату (DOGE) для оптимізації державного управління та витрат.

Власник X (Twitter) також відзначився низкою заяв із ознаками втручання у внутрішню політику європейських країн, насамперед Німеччини.

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