Трамп объявил о намерении сократить миллиарды из бюджета Пентагона с помощью Маска

Американский президент Дональд Трамп заявил, что будет добиваться сокращения миллиардов долларов из бюджета Пентагона.

Об этом он сказал в воскресенье, 9 февраля, передает Financial Times, пишет "Европейская правда".

Как отметила газета, Трамп поддержал усилия американского миллиардера Илона Маска по сокращению расходов через Департамент правительственной эффективности (DOGE).

Трамп сказал, что Маск был "потрясающим" и "очень помог" в поиске возможностей сокращения расходов в федеральном правительстве. Он отметил, что министерство обороны, годовой бюджет которого составляет около $800 млрд, будет следующим в поле зрения миллиардера

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"Давайте проверим армию. Мы найдем миллиарды, сотни миллиардов долларов мошенничества и злоупотреблений. Вы знаете, люди выбрали меня за это", – сказал американский президент.

Отметим, что агентство Reuters пишет, что политические лидеры уже давно критикуют расточительность и неэффективность Пентагона. В то же время демократы и профсоюзы госслужащих говорят, что DOGE не хватает опыта для реструктуризации Пентагона, и их усилия могут раскрыть секретные программы.

В декабре бывший президент Джо Байден подписал законопроект, санкционирующий расходы на оборону в размере $895 млрд на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября.

Стоит заметить, что 4 февраля Маск официально начал работать под руководством Трампа как специальный государственный служащий.

3 февраля американский президент подтвердил, что Маск имеет доступ к критически важной платежной системе Министерства финансов, которая переводит деньги от имени всего федерального правительства. В тот же день федеральные профсоюзы и другие организации подали в суд на Министерство финансов из-за этого доступа.

Трамп также заверил, что Маск не будет действовать без согласования с его администрацией.

Близость Илона Маска к Трампу зародилась во время избирательной кампании 2024 года, которую миллиардер профинансировал на почти 300 миллионов долларов.

Владелец X (Twitter) также отметился рядом заявлений с признаками вмешательства во внутреннюю политику европейских стран, прежде всего Германии.