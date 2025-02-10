У парламент Румунії з третьої спроби внесли ініціативу про відставку президента Йоганніса

Опозиційні сили з третьої спроби змогли внести на розгляд парламенту Румунії ініціативу стосовно припинення повноважень президента Клауса Йоганніса, який залишився на посаді довше визначеного терміну через перезапуск процедури виборів.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

10 лютого парламент Румунії вперше розглядатиме ініціативу стосовно припинення повноважень президента Клауса Йоганніса, яку ультраправі сили внесли з третьої спроби.

Після двох попередніх спроб, коли Альянс за об’єднання румунів, партія скандальної Діани Шошоаке SOS і Партія молоді (POT) не зібрали достатньої кількості підписів, їм вдалося залучитись підтримкою Союзу порятунку Румунії (USR) і так отримати необхідну третину голосів сенаторів і депутатів. Загалом зібрали 178 при необхідних 155 підписів.

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Для успіху ініціативи і відставки президента потрібно щонайменш 233 голоси, а також консультативний висновок Конституційного суду. Крім того, у разі успіху і цього етапу – що не виглядає ймовірним сценарієм – слід було б також провести референдум щодо припинення повноважень президента упродовж наступних 30 днів. У разі переважаючого схвалення відставки президента протягом 90 днів мають відбутися наступні президентські вибори.

Повторні президентські вибори у Румунії, нагадаємо, вже призначені на початок травня.

Клаус Йоганніс нещодавно закликав припинити спекуляції стосовно того, чи має він піти у відставку, та натомість зосередитись на майбутніх виборах.

Йоганніс завершує другу каденцію на цій посаді і більше не буде балотуватися.

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