Президент Румунії закликав припинити спекуляції про можливість його відставки

Президент Румунії Клаус Йоганніс закликав припинити спекуляції про можливість його відставки через завершення часових термінів каденції, та натомість зосередитись на підготовці до виборів.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

На запитання про можливість його відставки у зв’язку з тим, що офіційний термін другої президентської каденції завершився, Клаус Йоганніс відповів, що не планує цього робити і продовжить виконувати обов’язки президента до обрання наступного.

"Думаю, це питання обговорюють з популістських та виборчих причин… Ми діємо відповідно до Конституції. Коли мене обирали, понад 6 млн румунів проголосували за те, щоб я діяв "за книгою", і цією книгою є Конституція", – відповів президент.

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"Я піду з посади через кілька місяців і я беру на себе відповідальність за все зроблене, хороше й погане, але Румунії потрібно обрати президента. І саме цю тему ми маємо обговорювати. Не бачу жодної користі у продовженні дискусій, чи повинен був я залишитися, чи ні", – додав він.

Нагадаємо, Клаус Йоганніс, який завершує другу президентську каденцію і більше не буде балотуватися, залишився на посаді на довший час у зв’язку з безпрецедентним рішенням Конституційного суду перезапустити процедуру президентських виборів через виявлені під час кампанії проблеми. Повторні вибори призначені на травень.

Вимога відставки Йоганніса є одним із гасел прихильників ультраправого кандидата Келіна Джорджеску та ультраправого "Альянсу за об’єднання румунів".

Керівна коаліція Румунії вихідними остаточно висунула єдиного кандидата на виборах президента.

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