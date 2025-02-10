В парламент Румынии с третьей попытки внесли инициативу об отставке президента Йоханниса

Оппозиционные силы с третьей попытки смогли внести на рассмотрение парламента Румынии инициативу о прекращении полномочий президента Клауса Йоханниса, который остался на посту дольше положенного срока из-за перезапуска процедуры выборов.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

10 февраля парламент Румынии впервые будет рассматривать инициативу о прекращении полномочий президента Клауса Йоханниса, которую ультраправые силы внесли с третьей попытки.

После двух предыдущих попыток, когда Альянс за объединение румын, партия скандальной Дианы Шошоаке SOS и Партия молодежи (POT) не собрали достаточного количества подписей, им удалось заручиться поддержкой Союза спасения Румынии (USR) и так получить необходимую треть голосов сенаторов и депутатов. Всего собрали 178 из необходимых 155 подписей.

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Для успеха инициативы и отставки президента нужно не менее 233 голосов, а также консультативное заключение Конституционного суда. Кроме того, в случае успеха и этого этапа – что не выглядит вероятным сценарием – следовало бы также провести референдум о прекращении полномочий президента в течение следующих 30 дней. В случае преобладающего одобрения отставки президента в течение 90 дней должны состояться следующие президентские выборы.

Повторные президентские выборы в Румынии, напомним, уже назначены на начало мая.

Клаус Йоханнис недавно призвал прекратить спекуляции относительно того, должен ли он уйти в отставку, и вместо этого сосредоточиться на предстоящих выборах.

Йоханнис завершает вторую каденцию на этом посту и больше не будет баллотироваться.

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