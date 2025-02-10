Лідер Придністров’я заявив, що далі газ для регіону купуватимуть за кредит від Росії

Лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський заявив, що надалі регіон отримуватиме газ за рахунок російського кредиту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він оголосив у своїх соцмережах 10 лютого.

Красносельський написав, що у понеділок завершується постачання до Придністров’я європейського газу з першого траншу допомоги, з 1 до 10 лютого у регіон надійшло 26,275 млн кубометрів.

"Вдячні посадовим особам ЄС за надане сприяння, що дозволило нам на цьому етапі відновити енергосистему республіки. Далі Придністров’я буде забезпечуватись газом угорською компанією за участі "Молдовагазу"... Угорська поставка стала можливою завдяки російській кредитній і функціональній підтримці. Дякую представникам Міністерства енергетики РФ за допомогу", – написав Красносельський.

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Перед цим 10 лютого в уряді Молдови заявили, що Тирасполь під тиском Москви відмовився приймати запропоновану ЄС допомогу на 60 млн євро для подолання енергокризи.

Подальше постачання газу у невизнаний регіон буде забезпечувати угорська MET Gas and Energy Marketing AG, яка отримає кошти від дубайської JNX General Trading. Російські ЗМІ раніше писали, що де-факто йдеться про гроші з РФ.