ЗМІ РФ дізнались, хто постачатиме газ Придністров’ю після закінчення допомоги від ЄС

Угорський трейдер MET Group може стати основним постачальником газу в Придністров'я після 10 лютого, коли закінчаться кошти гранту ЄС у 20 мільйонів євро, виділених на запобігання гуманітарній катастрофі у молдовському регіоні.

Про це пише російське видання "Комерсант", інформує "Європейська правда".

За даними російського видання, 8 лютого угорський трейдер почне тестові поставки газу в Придністров'я.

Як зазначено, між MET і "Молдовагазом" може бути укладений твердий контракт після вдалих тестових випробувань.

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Очікується, що поставки за такою схемою можуть здійснюватися до середини весни.

Видання зазначає, що після 10 лютого має розпочатися наступний етап допомоги Придністров'ю, але вже за кошти РФ.

Своєю чергою ЄС заявив про готовність виділити ще 60 мільйонів євро на допомогу Придністров’ю, однак ця підтримка залежить від кроків, що вживаються у сфері фундаментальних свобод і прав людини в Придністровському регіоні.

Наразі "влада" невизнаного Придністров’я публічно не висловлювалася про подальші дії.

6 лютого прем'єр Молдови Дорін Речан заявив, що Придністров'я ризикує знову залишитися без електроенергії, газу та опалення, якщо відмовиться від другого траншу ЄС.

За його словами, Тирасполь може спробувати самостійно закуповувати газ, однак Кишинів буде "відстежувати трансакції", щоб вони відповідали молдавському та міжнародному законодавству.

Президентка Молдови Мая Санду своєю чергою підкреслила, що для отримання гранту в розмірі 60 мільйонів євро від ЄС Придністров'я має розпочати поетапне підвищення тарифів на енергоносії.

Санду зауважила, що в Кишиневі поки що не знають, чи буде Тирасполь виконувати умови ЄС.

Нагадаємо, Європейський Союз допоміг завершити глибоку енергетичну кризу у Придністров’ї, яка почалась через відмову РФ постачати газ альтернативним маршрутом після зупинки Україною транзиту російського палива.

1 лютого, після початку подачі газу в Придністров'я, купленого Кишиневом на гроші ЄС, у регіоні припинили віялові вимкнення електрики і почали подачу тепла в будинки споживачів.

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