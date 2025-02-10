Придністров’я відмовилось від 60 млн євро допомоги ЄС, але не лишається без газу

В уряді Молдови заявили, що влада невизнаного Придністров’я під тиском Москви відмовилась приймати запропоновану ЄС допомогу на 60 млн євро для подолання енергокризи, проте газ для невизнаного регіону все одно буде надходити

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це заявив прем’єр Молдови Дорін Речан.

Речан повідомив, що Тирасполь відмовився приймати допомогу від ЄС, пояснивши це вимогами її надання. На його думку, реальна причина – у тиску з Москви.

"Тирасполь відмовився. Росія не дозволяє їм прийняти європейську допомогу, побоюючись втрати контролю над регіоном. Основна умова, від якої відмовився Тирасполь – поступове підвищення тарифів для споживачів. У підсумку вони не можуть отримати європейську допомогу. Це означає, що мешканці Придністров’я продовжать жити у стані непередбачуваності", – заявив прем’єр.

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Він додав, що Кишинів не покине регіон напризволяще і не буде блокувати постачання газу. За його словами, постачання буде забезпечувати угорська MET Gas and Energy Marketing AG, яка отримає кошти від дубайської JNX General Trading. Російські ЗМІ раніше писали, що де-факто йдеться про гроші з РФ.

"Обидві компанії пройшли аудит і будуть постачати газ до кордону Молдови згідно із контрактом з Moldovagaz. Ми дозволимо транзит, а Тирасполь має піти на кроки, що засвідчать відкритість – звільнення політв’язнів, вирішення проблему школи у Рибниці, збереження у сітці мовлення молдовського суспільного мовника Moldova 1, демонтаж встановлених у 2022 році КПП", – повідомив Речан.

"Це не угода між урядом Молдови і Росією – це рішення, щоб люди на лівобережжі не замерзли. Ми і надалі будемо ухвалювати раціональні й відповідальні рішення, щоб зберегти мир і взаєморозуміння у всій країні", – додав прем’єр.

1 лютого, після початку подачі газу в Придністров'я, купленого Кишиневом на гроші ЄС, у регіоні припинили віялові вимкнення електрики і почали подачу тепла в будинки споживачів. Проте з 10 лютого ці перші грантові кошти ЄС на 20 мільйонів євро вичерпуються.