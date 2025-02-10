Вбивство українських військових в Німеччині: підозрюваний росіянин визнав провину

В німецькому Мюнхені проходить судове засідання у справі про вбивство двох українських військових у місті Мурнау, під час якого підозрюваний у злочині росіянин визнав провину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

58-річний підозрюваний, як стверджується, напав із ножем на двох поранених солдатів 23 і 36 років у місті Мурнау у квітні минулого року.

У той час українці проходили курс реабілітації в міській травматологічній клініці.

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Усі троє, які були мало знайомі один з одним за попередніми зустрічами, випивали разом у місцевому барі, коли почали сперечатися щодо вторгнення Росії в Україну.

На початку судового засідання в понеділок обвинувачений визнав свою провину.

"Зараз, у тверезому стані, я глибоко шкодую про те, що трапилося", – заявив він через свого адвоката.

Через суперечку росіянин відчув себе "ущемленим у своїй національній гордості", заявили в Центральному управлінні з боротьби з екстремізмом і тероризмом прокуратури Мюнхена.

В обвинувальному висновку йдеться, що підозрюваний, який проживає в Німеччині з початку дев'яностих років, є "прихильником роздутого російського націоналізму", який "беззастережно виступає за російську загарбницьку війну проти України".

Нагадаємо, інформація про двох чоловіків з тяжкими пораненнями у Мурнау надійшла близько 17:20 27 квітня минулого року. На час приїзду медиків один із них вже помер. Другий, що теж мав тяжкі поранення, невдовзі помер у лікарні.

Тоді 57-річному росіянину обрали запобіжний захід. За даними ЗМІ, він був у стані алкогольного сп'яніння.