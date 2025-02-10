Убийство украинских военных в Германии: подозреваемый россиянин признал вину

В немецком Мюнхене проходит судебное заседание по делу об убийстве двух украинских военных в городе Мурнау, во время которого подозреваемый в преступлении россиянин признал вину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

58-летний подозреваемый, как утверждается, напал с ножом на двух раненых солдат 23 и 36 лет в городе Мурнау в апреле прошлого года.

В то время украинцы проходили курс реабилитации в городской травматологической клинике.

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Все трое, которые были мало знакомы друг с другом по предыдущим встречам, выпивали вместе в местном баре, когда начали спорить о вторжении России в Украину.

В начале судебного заседания в понедельник обвиняемый признал свою вину.

"Сейчас, в трезвом состоянии, я глубоко сожалею о случившемся", – заявил он через своего адвоката.

Из-за спора россиянин почувствовал себя "ущемленным в своей национальной гордости", заявили в Центральном управлении по борьбе с экстремизмом и терроризмом прокуратуры Мюнхена.

В обвинительном заключении говорится, что подозреваемый, проживающий в Германии с начала девяностых годов, является "сторонником раздутого русского национализма", который "безоговорочно выступает за российскую захватническую войну против Украины".

Напомним, информация о двух мужчинах с тяжелыми ранениями в Мурнау поступила около 17:20 27 апреля прошлого года. На время приезда медиков один из них уже умер. Второй, который тоже имел тяжелые ранения, вскоре скончался в больнице.

Тогда 57-летнему россиянину избрали меру пресечения. По данным СМИ, он был в состоянии алкогольного опьянения.