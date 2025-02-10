Прага викликала російського посла через погрози чеській сенаторці

Глава чеської дипломатії Ян Ліпавський викликав посла Росії Александра Змієвського через погрози російських посадовців у бік сенаторки Чехії Мирослави Нємцової.

Про це він повідомив у коментарі газеті Blesk, пише "Європейська правда".

Глава МЗС Чехії заявив, що російському послу передали ноту протесту "проти обурливих висловлювань Дмитрія Медведєва про чеську сенаторку Мирославу Нємцову".

"Ми закликали Російську Федерацію покласти край інформаційній війні проти нашої країни. Чеську Республіку не залякати", – додав він.

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Нємцова, яка раніше була віцеспікеркою Палати депутатів Чехії, стала обʼєктом погроз з боку росіян через фейковий пост у X (Twitter), де вона нібито закликала до "повторної блокади Ленінграда".

У відповідь Медведєв висловив побажання, щоб вона "загинула в кривавих вихорах нової Празької весни, як у 1968 році", і назвав її, серед іншого, "дегенеративною істотою".

Нємцова спростувала, що писала таке у соцмережах. На її підтримку вже висловились прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, голова Сенату Мілош Вистрчіл та інші урядовці й політики.

Раніше глава МЗС Чехії Ян Ліпавський попередив, що спецслужби Росії використовують російських дипломатів та їхніх родичів для здійснення диверсійних актів у Європі.

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