Глава МЗС Чехії: РФ використовує своїх дипломатів для актів саботажу в ЄС

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський попередив, що спецслужби Росії використовують російських дипломатів та їхніх родичів для здійснення диверсійних актів у Європі.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Deutschlandfunk, він сказав в інтерв’ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Ліпавський говорив про безпрецедентну мережу, яку представляють російські дипломати та їхні сім'ї. У Шенгенській зоні їхня кількість становить щонайменше 2 тисячі осіб. За його словами, така ситуація абсолютно неприйнятна.

"Кількість дипломатів, членів їхніх сімей, військовослужбовців та членів їхніх сімей наразі становить щонайменше 2 тисячі осіб. Точна кількість може бути ще більшою, оскільки це лише офіційно зареєстровані особи", – зазначив він.

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За словами міністра, Чехія хоче виступити з ініціативою щодо обмеження свободи пересування в Шенгенській зоні. Мета полягає в тому, що російські дипломати, їхні співробітники та всі родичі повинні будуть звертатися за візою, якщо вони хочуть подорожувати з однієї країни ЄС в іншу.

Ліпавський хотів би, щоб ці обмеження увійшли у 16-й пакет санкцій проти РФ.

"Ми повинні захистити наше населення від російського саботажу і не дати російським дипломатам завдати нам шкоди", – сказав Ліпавський.

Глава МЗС Чехії також застерігає від потрапляння у переговорну пастку Путіна, коли умови для переговорів нав'язує російська сторона.

Раніше у ЗМІ потрапили деталі, що 16-й пакет санкцій буде спрямований на російський алюміній, агропродукцію, "тіньовий флот" танкерів, скраплений газ та банківську сферу.

Водночас нещодавно стало відомо, що Євросоюз не вноситиме повну заборону на закупівлю російського скрапленого природного газу в новий пакет санкцій.