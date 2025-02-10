Прага вызвала российского посла из-за угроз чешскому сенатору

Глава чешской дипломатии Ян Липавский вызвал посла России Александра Змиевского из-за угроз российских чиновников в адрес сенатора Чехии Мирославы Немцовой.

Об этом он сообщил в комментарии газете Blesk, пишет "Европейская правда".

Глава МИД Чехии заявил, что российскому послу передали ноту протеста "против возмутительных высказываний Дмитрия Медведева о чешском сенаторе Мирославе Немцовой".

"Мы призвали Российскую Федерацию положить конец информационной войне против нашей страны. Чешскую Республику не запугать", – добавил он.

Реклама:

Немцова, которая ранее была вице-спикером Палаты депутатов Чехии, стала объектом угроз со стороны россиян из-за фейкового поста в X (Twitter), где она якобы призывала к "повторной блокаде Ленинграда".

В ответ Медведев высказал пожелание, чтобы она "погибла в кровавых вихрях новой Пражской весны, как в 1968 году", и назвал ее, среди прочего, "дегенеративным существом".

Немцова опровергла, что писала такое в соцсетях. В ее поддержку уже высказались премьер-министр Чехии Петр Фиала, председатель Сената Милош Выстрчил и другие чиновники и политики.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский предупредил, что спецслужбы России используют российских дипломатов и их родственников для осуществления диверсионных актов в Европе.

Читайте также его мнение об уроках из истории, которые должен вынести Запад, прежде чем идти на переговоры с РФ.