Премʼєр Франції пережив ще один вотум недовіри

Національна асамблея Франції у понеділок, 10 лютого, відхилила нову пропозицію про вотум недовіри уряду на чолі з прем’єром Франсуа Байру, яку висунули ультраліві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За відсутності підтримки з боку Національного об'єднання і Соціалістичної партії пропозиція "Нескореної Франції" отримала лише 115 голосів із 289 необхідних.

Рішення Соціалістичної партії не підтримувати вотум недовіри, пов'язаний зі спробами уряду меншості ухвалити бюджет, посилило напруженість у лівому альянсі "Новий народний фронт", який отримав найбільшу кількість місць у парламенті під час торішніх позачергових виборів, але водночас не здобув більшості.

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Одразу після цього прем'єр-міністр знову застосував статтю 49.3, щоб провести частину законопроєкту, що стосується урядових витрат.

Як зазначає агентство, це, ймовірно, викличе ще один вотум недовіри з боку лівої опозиції на цьому тижні.

Нагадаємо, 5 лютого Національна асамблея провалила другий вотум недовіри уряду на чолі з Франсуа Байру, який використав спецпроцедуру для ухвалення бюджету в обхід законодавців.

За кілька годин до того так само провалився вотум недовіри за проєкт бюджету на 2025 рік.

Нездатність Франції узгодити бюджет на 2025 рік на тлі зміни уряду відлякала інвесторів і підірвала довіру бізнесу та населення.

Попередник Байру на посаді Мішель Барньє, який теж застосував спецпроцедуру для ухвалення бюджету, не зміг пережити вотуму недовіри та пішов у відставку, пропрацювавши рекордно короткий термін на посаді премʼєр-міністра Франції.