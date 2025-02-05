Премʼєр Франції пережив другий вотум недовіри і наражається на ще один

Національна асамблея Франції, нижня палата парламенту, очікувано провалила другий вотум недовіри уряду на чолі з Франсуа Байру, який використав спецпроцедуру для ухвалення бюджету в обхід законодавців.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Другий вотум недовіри, висунутий крайніми лівими з "Нескореної Франції", набрав лише 122 голоси депутатів – значно менше 289 необхідних.

За кілька годин до того так само провалився вотум недовіри за проєкт бюджету на 2025 рік.

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Провал вотумів недовіри означає, що Національна асамблея ухвалила проєкт бюджету і першу частину так званого бюджету соціального забезпечення на 2025 рік. Тепер вони вирушають до Сенату для затвердження.

Одразу після цього Байру оголосив про третє застосування спецпроцедури за статтею 49.3 Конституції Франції для ухвалення другої частини бюджету соціального забезпечення – що може призвести до ще одного вотуму недовіри.

Нездатність Франції узгодити бюджет на 2025 рік на тлі зміни уряду відлякала інвесторів і підірвала довіру бізнесу та населення.

Попередник Байру на посаді Мішель Барньє, який теж застосував спецпроцедуру для ухвалення бюджету, не зміг пережити вотуму недовіри та пішов у відставку, пропрацювавши рекордно короткий термін на посаді премʼєр-міністра Франції.