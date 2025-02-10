Премьер Франции пережил еще один вотум недоверия

Национальная ассамблея Франции в понедельник, 10 февраля, отклонила новое предложение о вотуме недоверия правительству во главе с премьером Франсуа Байру, которое выдвинули ультралевые.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

При отсутствии поддержки со стороны Национального объединения и Социалистической партии предложение "Непокоренной Франции" получило лишь 115 голосов из 289 необходимых.

Решение Социалистической партии не поддерживать вотум недоверия, связанный с попытками правительства меньшинства принять бюджет, усилило напряженность в левом альянсе "Новый народный фронт", который получил наибольшее количество мест в парламенте во время прошлогодних внеочередных выборов, но в то же время не получил большинства.

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Сразу после этого премьер-министр снова применил статью 49.3, чтобы провести часть законопроекта, касающегося правительственных расходов.

Как отмечает агентство, это, вероятно, вызовет еще один вотум недоверия со стороны левой оппозиции на этой неделе.

Напомним, 5 февраля Национальная ассамблея провалила второй вотум недоверия правительству во главе с Франсуа Байру, который использовал спецпроцедуру для принятия бюджета в обход законодателей.

За несколько часов до того так же провалился вотум недоверия за проект бюджета на 2025 год.

Неспособность Франции согласовать бюджет на 2025 год на фоне смены правительства отпугнула инвесторов и подорвала доверие бизнеса и населения.

Предшественник Байру на посту Мишель Барнье, который тоже применил спецпроцедуру для принятия бюджета, не смог пережить вотум недоверия и ушел в отставку, проработав рекордно короткий срок на посту премьер-министра Франции.