Британія відреагувала на наміри Трампа обкласти митами імпорт сталі та алюмінію

В уряді Великої Британії заявили, що не бачили подробиць щодо запропонованих президентом США Дональдом Трампом мит на сталь та алюміній, а також відмовились коментувати можливі заходи у відповідь.

Про це заявив речник британського прем’єра, якого цитує The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання, чи турбує уряд ця загроза, речник прем'єр-міністра сказав, що Велика Британія і США "тісно співпрацюють з цілої низки економічних питань, підтримуючи робочі місця" по обидва боки Атлантики.

"Очевидно, ми будемо продовжувати вести ці розмови з колегами у США. Я не бачив жодних докладних пропозицій після нічних повідомлень, але ми, очевидно, будемо взаємодіяти в міру необхідності", – додав він.

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Відповідаючи на запитання, чи буде Велика Британія вживати заходів у відповідь у разі запровадження мит з боку США, речник сказав, що це гіпотетичне питання.

За його словами, у 2023 році на США припадало лише 5% британського експорту сталі та 6% британського експорту алюмінію.

Трамп раніше заявив, що планує запровадити 25% тарифи на весь імпорт сталі та алюмінію до Сполучених Штатів.

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