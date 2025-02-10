Британия отреагировала на намерения Трампа обложить пошлинами импорт стали и алюминия
В правительстве Великобритании заявили, что не видели подробностей относительно предложенных президентом США Дональдом Трампом пошлин на сталь и алюминий, а также отказались комментировать возможные ответные меры.
Об этом заявил представитель британского премьера, которого цитирует The Guardian, сообщает "Европейская правда".
Отвечая на вопрос, беспокоит ли правительство эта угроза, представитель премьер-министра сказал, что Великобритания и США "тесно сотрудничают по целому ряду экономических вопросов, поддерживая рабочие места" по обе стороны Атлантики.
"Очевидно, мы будем продолжать вести эти разговоры с коллегами в США. Я не видел никаких подробных предложений после ночных сообщений, но мы, очевидно, будем взаимодействовать по мере необходимости", – добавил он.
Отвечая на вопрос, будет ли Великобритания принимать ответные меры в случае введения пошлин со стороны США, спикер сказал, что это гипотетический вопрос.
По его словам, в 2023 году на США приходилось лишь 5% британского экспорта стали и 6% британского экспорта алюминия.
Трамп ранее заявил, что планирует ввести 25% тарифы на весь импорт стали и алюминия в Соединенные Штаты.
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