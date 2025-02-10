Трамп планує ввести 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США

Президент США Дональд Трамп планує запровадити 25% тарифи на весь імпорт сталі та алюмінію до Сполучених Штатів.

Як пише "Європейська правда", про це Трамп сказав журналістам на борту літака Air Force One в неділю, повідомило агентство Bloomberg.

Трамп заявив, що тарифи будуть застосовуватися до імпорту сталі та алюмінію з усіх країн, включаючи основних постачальників – Мексику і Канаду. Він не уточнив, коли тарифи набудуть чинності.

Недільна обіцянка Трампа є останньою у серії погроз запровадження тарифів проти країн та окремих секторів, які останніми тижнями викликали стурбованість на ринках.

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Проте немає впевненості, що він доведе справу до кінця. Раніше Трамп оголосив, а потім призупинив дію тарифів щодо Канади і Мексики, водночас продовжуючи запроваджувати 10% мито на всі поставки з Китаю.

Для Європейського Союзу боротьба з американськими тарифами на метали розпочалася у 2018 році під час першого терміну Трампа, коли США обклали митами майже 7 мільярдів доларів європейського експорту сталі та алюмінію, посилаючись на міркування національної безпеки.

Тоді посадовці в Брюсселі висміювали думку про те, що ЄС становить таку загрозу. У відповідь ЄС наклав свої мита на продукцію американських компаній, зокрема на мотоцикли Harley-Davidson і джинси Levi Strauss&Co.

Обидві сторони домовилися про тимчасове перемир'я у 2021 році, коли США частково скасували свої заходи і запровадили набір тарифних квот, а ЄС заморозив усі свої обмежувальні заходи.

Французький президент Емманюель Макрон переконаний, що запровадження американських мит на товари з Європейського Союзу може нашкодити американській економіці, викликавши зростання інфляції.

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