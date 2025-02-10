Фінляндія викликала на килим посла РФ через порушення повітряного простору

Міністерство закордонних справ Фінляндії у понеділок, 10 лютого, викликало посла Росії через повідомлення про порушення російським літаком фінського повітряного простору.

Про це відомство сповістило у X (Twitter), пише "Європейська правда".

Фінське МЗС викликало російського посла і "зажадало пояснень у зв'язку з підозрою в порушенні повітряного простору", зазначається в короткому повідомленні.

За даними Міністерства оборони Фінляндії, російський урядовий літак, що рухався над Фінською затокою 7 лютого, міг на кілька хвилин залетіти у повітряний простір Фінляндії.

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Деталі інциденту наразі з’ясовує Прикордонна служба Фінляндії.

Раніше цього тижня норвезькі F-35 перехопили російську бомбардувальну авіаційну групу на Крайній Півночі.