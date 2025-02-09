Фінляндія зафіксувала порушення свого повітряного простору урядовим літаком РФ

Російський урядовий літак, що рухався над Фінською затокою, міг на кілька хвилин залетіти у повітряний простір Фінляндії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Міноборони Фінляндії.

Фінський уряд наразі говорить про "підозру у порушенні повітряного простору". Ймовірний інцидент стався західніше стратегічного півострова Ханко, що розташований на захід від Гельсінкі, 7 лютого близько 17:15.

"Російський літак міг перебувати у повітряному просторі Фінляндії протягом кількох хвилин", – зазначили у заяві.

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Деталі інциденту з’ясовує Прикордонна служба Фінляндії.

"Ми серйозно сприймаємо ймовірне порушення кордону, розслідування почали невідкладно", – зазначив міністр оборони Антті Хяккянен.

Раніше цього тижня норвезькі F-35 перехопили російську бомбардувальну авіаційну групу на Крайній Півночі.

Також у Фінляндії намагаються повернути назад підлітка, який перейшов закритий кордон з Росією, був затриманий і опинився в центрі для неповнолітніх правопорушників. РосЗМІ пишуть, що це 13-річний хлопець з родини українців, що отримали тимчасовий захист у Фінляндії.