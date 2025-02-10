Финляндия вызвала на ковер посла РФ из-за нарушения воздушного пространства

Министерство иностранных дел Финляндии в понедельник, 10 февраля, вызвало посла России из-за сообщения о нарушении российским самолетом финского воздушного пространства.

Об этом ведомство сообщило в X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Финский МИД вызвал российского посла и "потребовал объяснений в связи с подозрением в нарушении воздушного пространства", отмечается в коротком сообщении.

По данным Министерства обороны Финляндии, российский правительственный самолет, двигавшийся над Финским заливом 7 февраля, мог на несколько минут залететь в воздушное пространство Финляндии.

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Детали инцидента сейчас выясняет Пограничная служба Финляндии.

Ранее на этой неделе норвежские F-35 перехватили российскую бомбардировочную авиационную группу на Крайнем Севере.