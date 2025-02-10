Зеленський: Україні важливо зберегти формат "Рамштайн"

Президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, як важливо зберегти зустрічі у форматі "Рамштайн".

Про це він сказав на пресконференції з головою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіньйо, його цитує "Суспільне", повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, головний результат "Рамштайну" – "це допомога, спільна допомога Україні…це кількість пакетів, якими партнери підтримають Україну".

"Для нас головне зберегти формат "Рамштайн". Ми його зберегли, подивимось чи будуть всі країни, це, до речі, не тільки європейські партнери, а й партнери Сполучених Штатів Америки. Це понад 50 країн. Для нас головний результат, що ми зберемо ці країни, подивимося, як це буде проходити в цей період", – заявив він.

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Раніше офіційно стало відомо, що міністр оборони Британії Джон Гілі скликає 26-ту зустріч у форматі "Рамштайн". Вона відбудеться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі в середу, 12 лютого, у другій половині дня.

Група збереться напередодні засідання міністрів оборони НАТО, щоб обговорити пріоритети для України та її підтримку в боротьбі проти повномасштабного вторгення Росії.

Формат "Рамштайн" на чолі зі США був заснований навесні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну для координації військової допомоги Києву. Він об’єднав понад 50 країн.

Напередодні повернення Дональда Трампа до Білого дому з’явились занепокоєння, що нова адміністрація не підтримуватиме роботу формату "Рамштайн" так, як це робила адміністрація Джо Байдена. Побоювались навіть, що формат у його попередньому вигляді припинить своє існування.

Остання на сьогодні зустріч формату "Рамштайн" відбулася 9 січня. Міністр оборони України Рустем Умєров тоді говорив, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" уже погоджене і має відбутись у лютому.