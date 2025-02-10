Зеленский: Украине важно сохранить формат "Рамштайн"

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, как важно сохранить встречи в формате "Рамштайн".

Об этом он сказал на пресс-конференции с председателем Европейского инвестиционного банка Надеждой Кальвиньо, его цитирует "Суспільне", сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, главный результат "Рамштайн" – "это помощь, совместная помощь Украине ... это количество пакетов, которыми партнеры поддержат Украину".

"Для нас главное сохранить формат "Рамштайн". Мы его сохранили, посмотрим будут ли все страны, это, кстати, не только европейские партнеры, но и партнеры Соединенных Штатов Америки. Это более 50 стран. Для нас главный результат, что мы соберем эти страны, посмотрим, как это будет проходить в этот период", – заявил он.

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Ранее официально стало известно, что министр обороны Великобритании Джон Гили созывает 26-ю встречу в формате "Рамштайн". Она состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду, 12 февраля, во второй половине дня.

Группа соберется накануне заседания министров обороны НАТО, чтобы обсудить приоритеты для Украины и ее поддержку в борьбе против полномасштабного вторжения России.

Формат "Рамштайн" во главе с США был основан весной 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину для координации военной помощи Киеву. Он объединил более 50 стран.

Накануне возвращения Дональда Трампа в Белый дом появились опасения, что новая администрация не будет поддерживать работу формата "Рамштайн" так, как это делала администрация Джо Байдена. Опасались даже, что формат в его предыдущем виде прекратит свое существование.

Последняя на сегодня встреча формата "Рамштайн" состоялась 9 января. Министр обороны Украины Рустем Умеров тогда говорил, что следующее заседание в формате "Рамштайн" уже согласовано и должно состояться в феврале.