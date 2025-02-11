Глава МЗС Литви: 70% інформації про "мирний план" Трампа безпідставні

Очільник Міністерства закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що повідомлення про мирний план президента США Дональда Трампа "на 70%" безпідставні.

Про це він сказав литовському мовнику LRT, передає "Європейська правда".

Будріс заявив, що "близько 70% інформації у відкритому доступі щодо нібито фрагментів або намірів плану з обох сторін є безпідставною".

"Відбувається тестування, [...] спроби перевірити ту чи іншу ідею і так далі", – сказав він.

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Мовник зазначив, що минулого тижня Будріс разом зі своїми балтійськими колегами відвідав Сполучені Штати.

За словами очільника литовського МЗС, під час візиту балтійці порадили своїм американським партнерам "тримати все на столі" під час переговорів.

"Ми говоримо про членство [України] в НАТО, ми ставимо питання членства в НАТО на стіл переговорів, і це те, про що ми завжди говорили, що це потрібно зробити. Не тільки тому, що це найпростіший, найпряміший шлях до убезпечення України, але й тому, що, відкидаючи саму ідею, ви послаблюєте будь-які переговорні позиції", – сказав головний литовський дипломат.

Він зауважив, що у нього склалося враження, що "адміністрація США не буде тим, хто вийде з планом і скаже: "Ось, прочитайте план, і тепер ми йдемо на переговори з цим планом".

"Переговори так не працюють, ви повинні тримати карти в рукаві, переговорні позиції повинні бути чітко сформульовані", – наголосив він.

Важливим фактором, на думку Будріса, є те, що Росія поки що не демонструє готовності до переговорів.

"Є певні сигнали, що пакет санкцій може бути значно розширений і що військова підтримка України може бути безпрецедентною, якщо не буде досягнута угода, [і ці сигнали] реальні. Побачимо, які важелі вони оберуть", – додав литовський міністр.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня відбудуться візити представників команди Трампа до України. Нещодавно ЗМІ також повідомили, що наступного тижня Україну має відвідати спеціальний представник Трампа Кіт Келлог.

10 лютого британського видання The Telegraph написало, що адміністрація Трампа поставила на паузу свій "мирний план" щодо України, аби спершу врахувати думку європейських держав.

Водночас елементи "мирного плану" посланник нібито має представити на Мюнхенській безпековій конференції цими вихідними – хоча раніше казав, що не робитиме цього.

За інформацією видання , у них може йтись про продовження військової підтримки України в обмін на доступ до її рідкісноземельних ресурсів.