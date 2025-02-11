Глава МИД Литвы: 70% информации о "мирном плане" Трампа безосновательны

Глава Министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что сообщения о мирном плане президента США Дональда Трампа "на 70%" безосновательны.

Об этом он сказал литовскому вещателю LRT, передает "Европейская правда".

Будрис заявил, что "около 70% информации в открытом доступе относительно якобы фрагментов или намерений плана с обеих сторон является безосновательной".

"Происходит тестирование, [...] попытки проверить ту или иную идею и так далее", – сказал он.

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Мовник отметил, что на прошлой неделе Будрис вместе со своими балтийскими коллегами посетил Соединенные Штаты.

По словам главы литовского МИД, во время визита балтийцы посоветовали своим американским партнерам "держать все на столе" во время переговоров.

"Мы говорим о членстве [Украины] в НАТО, мы ставим вопрос членства в НАТО на стол переговоров, и это то, о чем мы всегда говорили, что это нужно сделать. Не только потому, что это самый простой, самый прямой путь к обеспечению безопасности Украины, но и потому, что, отвергая саму идею, вы ослабляете любые переговорные позиции", – сказал главный литовский дипломат.

Он отметил, что у него сложилось впечатление, что "администрация США не будет тем, кто выйдет с планом и скажет: "Вот, прочитайте план, и теперь мы идем на переговоры с этим планом".

"Переговоры так не работают, вы должны держать карты в рукаве, переговорные позиции должны быть четко сформулированы", – подчеркнул он.

Важным фактором, по мнению Будриса, является то, что Россия пока не демонстрирует готовности к переговорам.

"Есть определенные сигналы, что пакет санкций может быть значительно расширен и что военная поддержка Украины может быть беспрецедентной, если не будет достигнуто соглашение, [и эти сигналы] реальны. Посмотрим, какие рычаги они выберут", – добавил литовский министр.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе состоятся визиты представителей команды Трампа в Украину. Недавно СМИ также сообщили, что на следующей неделе Украину должен посетить специальный представитель Трампа Кит Келлог.

10 февраля британское издание The Telegraph написало, что администрация Трампа поставила на паузу свой "мирный план " по Украине, чтобы сначала учесть мнение европейских государств.

В то же время элементы "мирного плана" посланник якобы должен представить на Мюнхенской конференции по безопасности в эти выходные – хотя ранее говорил, что не будет этого делать.

По информации издания, в них может идти речь о продолжении военной поддержки Украины в обмен на доступ к ее редкоземельным ресурсам.