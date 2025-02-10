Зеленський анонсував візит в Україну представників команди Трампа цього тижня
Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня відбудуться візити представників команди очільника Білого дому Дональда Трампа.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час пресконференції з президенткою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіньо, його цитує "Суспільне".
Він наголосив на важливості зосередитись на практичній роботі команди України і команди США, а також на "спільному баченні головних речей".
"Ми будемо працювати дуже сильно. На цьому тижні будуть деякі люди із команди президента Трампа, серйозні, у нас в Україні, і в моїй команді будуть окремі зустрічі, розмови, робота", – заявив президент.
При цьому він не уточнив, хто саме з представників команди Трампа приїде в Україну.
Він також нагадав, що на Мюнхенській безпековій конференції в нього буде "низка зустрічей, зокрема із віцепрезидентом США".
Нещодавно ЗМІ повідомили, що наступного тижня має відвідати Україну спецпредставник Трампа Кіт Келлог.