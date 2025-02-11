ЗМІ: сестра Фіцо ініцюювала заборону психологам і психіатрам критикувати її брата

Генеральна прокуратура Словаччини подала коментар щодо поправки до закону про психологічну діяльність, що обмежує право психологів і психіатрів публічно висловлювати свою думку – за цим нібито стоїть сестра прем’єра Роберта Фіцо Луція Хабадова.

Про це повідомило видання Dennik N, пише "Європейська правда".

Понад 500 психологів і психіатрів з усієї країни нещодавно підписали відкритий лист, у якому критикували поведінку прем’єр-міністра Фіцо і вимагали його відставки.

Генеральна прокуратура представила коментар у рамках процедури коментування поправки до Закону про психологічну діяльність, подану Міністерством охорони здоров'я, що обмежує право психологів та психіатрів на публічне самовираження.

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"Ми вважаємо, що обов'язки психологів, як і психотерапевтів, при здійсненні своєї професії, як і обов'язки лікарів, адвокатів, прокурорів тощо, вимагають абсолютної незалежності від інших впливів, особливо тих, які можуть бути результатом особистих інтересів або зовнішнього тиску. Незалежність повинна бути політичною, економічною і, не в останню чергу, інтелектуальною", – йдеться в коментарі до законопроєкту про психологічну діяльність, офіційно представленому Генеральною прокуратурою.

На запитання видання, хто підготував цей коментар, прессекретар прокуратури не відповіла. Вона лише підтвердила, що коментар був підготовлений структурним підрозділом Генеральної прокуратури Словаччини – департаментом законодавства, стратегії та конституційного права, у якому працює сестра Фіцо.

Хоча за зміст коментаря відповідає директор департаменту, його подають клерки. За даними видання, саме сестра прем'єр-міністра Луція Хабадова була доповідачкою щодо поправки до закону про психологічну діяльність, а це означає, що саме вона підготувала коментар. Хабадова працює в Генеральній прокуратурі з 2006 року.

Видання зауважує, що коментар Хабадової містить аргументи, схожі з тими, які містяться в нещодавньому дописі Фіцо у Facebook. Прем’єр-міністр заявляв, що психологи і психіатри "грубо зловживали своїм професійним становищем в політичних цілях".

Роберт Фіцо стверджував, що психологи і психіатри відкидають основний принцип демократії і не поважають результати виборів.

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