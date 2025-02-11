СМИ: сестра Фицо инициировала запрет психологам и психиатрам критиковать ее брата

Генеральная прокуратура Словакии подала комментарий относительно поправки к закону о психологической деятельности, ограничивающей право психологов и психиатров публично высказывать свое мнение – за этим якобы стоит сестра премьера Роберта Фицо Луция Хабадова.

Об этом сообщило издание Dennik N, пишет "Европейская правда".

Более 500 психологов и психиатров со всей страны недавно подписали открытое письмо, в котором критиковали поведение премьер-министра Фицо и требовали его отставки.

Генеральная прокуратура представила комментарий в рамках процедуры комментирования поправки к Закону о психологической деятельности, поданной Министерством здравоохранения, ограничивающей право психологов и психиатров на публичное самовыражение.

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"Мы считаем, что обязанности психологов, как и психотерапевтов, при осуществлении своей профессии, как и обязанности врачей, адвокатов, прокуроров и т.д., требуют абсолютной независимости от других влияний, особенно тех, которые могут быть результатом личных интересов или внешнего давления. Независимость должна быть политической, экономической и, не в последнюю очередь, интеллектуальной", – говорится в комментарии к законопроекту о психологической деятельности, официально представленном Генеральной прокуратурой.

На вопрос издания, кто подготовил этот комментарий, пресс-секретарь прокуратуры не ответила. Она лишь подтвердила, что комментарий был подготовлен структурным подразделением Генеральной прокуратуры Словакии – департаментом законодательства, стратегии и конституционного права, в котором работает сестра Фицо.

Хотя за содержание комментария отвечает директор департамента, его подают клерки. По данным издания, именно сестра премьер-министра Луция Хабадова была докладчиком по поправке к закону о психологической деятельности, а это значит, что именно она подготовила комментарий. Хабадова работает в Генеральной прокуратуре с 2006 года.

Издание отмечает, что комментарий Хабадовой содержит аргументы, схожие с теми, которые содержатся в недавнем сообщении Фицо в Facebook. Премьер-министр заявлял, что психологи и психиатры "грубо злоупотребляли своим профессиональным положением в политических целях".

Роберт Фицо утверждал, что психологи и психиатры отвергают основной принцип демократии и не уважают результаты выборов.

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