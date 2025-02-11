Зеленський не вірить, що європейські "гарантії безпеки" спрацюють без США

Президент Володимир Зеленський вважає, що ті гарантії безпеки, які Україні може запропонувати Європа, не будуть дієвими без участі Сполучених Штатів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю The Guardian.

На думку Зеленського, якщо президент США Дональд Трамп припинить підтримку України, Європа сама не зможе заповнити цю прогалину.

"Є голоси, які кажуть, що Європа може запропонувати гарантії безпеки без американців, і я завжди кажу "ні". Гарантії безпеки без Америки не є реальними гарантіями безпеки", – додав він.

Реклама:

Глава держави наголосив, що з огляду на це для України важливим є продовження військової підтримки з боку США, навівши як приклад американські системи протиповітряної оборони Patriot.

"Тільки Patriot може захистити нас від усіх видів ракет, тільки Patriot. Є й інші (європейські. – Ред.) системи... але вони не можуть забезпечити повний захист... Тож навіть на цьому маленькому прикладі ви бачите, що без Америки гарантії безпеки не можуть бути повними", – пояснив Зеленський.

У січні президент стверджував, що для України питання потенційних перемовин про припинення війни і гарантій безпеки нерозривно пов’язані між собою, тому що без надійних гарантій Росія може відновити сили і напасти знову.

Він також казав, що гарантії безпеки є головним питанням, яке він хоче обговорити з Трампом.