Зеленський заявив, що гарантії безпеки – головне питання, яке хоче обговорити з Трампом

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі зі своїм американським колегою Дональдом Трампом передусім хоче обговорити гарантії безпеки.

Про це він сказав у інтерв’ю агентству Reuters, пише "Європейська правда".

У інтерв’ю Зеленський заявив, що для нього важливо зустрітися з Трампом до того, як американський президент зустрінеться з очільником Кремля Владіміром Путіним.

"Це дуже важливо, інакше це буде виглядати як діалог про Україну без України. Все-таки важливо, щоб партнери спочатку обговорили свої питання, а потім вже вели розмову з ворогом", – зауважив він.

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Зеленський сказав, що гарантії безпеки – це головне питання, яке він хоче обговорити з Трампом.

"А майбутнє будується на економіці – де ми є, що ми є, люди повинні заробляти більше, а професіонали, які мають роботу, повинні жити краще. І для цього у нас є абсолютно все – нам потрібен мир", – зауважив він.

Також Зеленський додав, що не знає, про які "компроміси можна говорити за столом переговорів, ми до цього ще не дійшли".

"Важливо, щоб люди розуміли, що Україна веде переговори, а не приймає ультиматуми від Росії", – підсумував він.

У цьому ж інтерв’ю Зеленський сказав, що в межах потенційної "угоди" з адміністрацією Трампа США та Україна можуть спільно розробляти корисні копалини на українській території.

7 лютого Трамп заявив, що може провести зустріч із Зеленським уже наступного тижня.

На уточнення журналістів, як може відбутись зустріч із Зеленським, Трамп сказав: "Може бути у Вашингтоні. Я туди (в Європу. – Ред.) не збираюсь".

А того ж дня український президент заявив, що "наступні тижні можуть бути дуже насиченими у дипломатії", зокрема плануються зустрічі та переговори на рівні команд із адміністрацією Трампа.