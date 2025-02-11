Зеленский не верит, что европейские "гарантии безопасности" сработают без США

Президент Владимир Зеленский считает, что те гарантии безопасности, которые Украине может предложить Европа, не будут действенными без участия Соединенных Штатов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью The Guardian.

По мнению Зеленского, если президент США Дональд Трамп прекратит поддержку Украины, Европа сама не сможет заполнить этот пробел.

"Есть голоса, которые говорят, что Европа может предложить гарантии безопасности без американцев, и я всегда говорю "нет". Гарантии безопасности без Америки не являются реальными гарантиями безопасности", – добавил он.

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Глава государства подчеркнул, что с учетом этого для Украины важным является продолжение военной поддержки со стороны США, приведя в пример американские системы противовоздушной обороны Patriot.

"Только Patriot может защитить нас от всех видов ракет, только Patriot. Есть и другие (европейские. – Ред.) системы... но они не могут обеспечить полную защиту... Поэтому даже на этом маленьком примере вы видите, что без Америки гарантии безопасности не могут быть полными", – пояснил Зеленский.

В январе президент утверждал, что для Украины вопрос потенциальных переговоров о прекращении войны и гарантий безопасности неразрывно связаны между собой, потому что без надежных гарантий Россия может восстановить силы и напасть снова.

Он также говорил, что гарантии безопасности является главным вопросом, который он хочет обсудить с Трампом.