Перший регіон Італії ухвалив закон про переривання життя

Регіон Тоскана в центральній Італії у вівторок, 11 лютого, ухвалив перший у країні закон, який регулює процедуру асистованого суїциду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Закон, який регіональний парламент Тоскани ухвалив більшістю у 27 голосів проти 13, визначає, як слід розглядати запити на асистований суїцид, зокрема зобов'язує медичну комісію розглядати заяви протягом 30 днів.

У разі дотримання критеріїв служба охорони здоров'я Тоскани повинна надати необхідні ліки і медичний персонал протягом 10 днів, якщо тільки пацієнт не бажає, щоб процедуру проводив його власний лікар.

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Закон також дозволяє лікарям відмовлятися від участі в асистованому суїциді з моральних чи етичних міркувань.

Охорона здоров'я в Італії значною мірою перебуває у віданні регіонів. У Тоскані при владі перебувають лівоцентристські партії. На національному рівні права коаліція на чолі з прем'єркою Джорджею Мелоні в цілому виступає проти переривання життя.

У 2019 році Конституційний суд Італії декриміналізував асистований суїцид для пацієнтів, які страждають на невиліковні хвороби, що спричиняють нестерпні страждання, і які висловлюють чітке бажання померти.

Відтоді, однак, ані на загальнонаціональному, ані на регіональному рівні досі не було ухвалено жодного закону, який би врегульовував цю процедуру.

Асистований суїцид передбачає надання кваліфікованої допомоги людині, яка хоче перервати життя і стосується людей зі смертельними невиліковними хворобами.

На відміну від асистованого суїциду, евтаназія не обов’язково передбачає невиліковну хворобу людини. Обидві практики нині дозволені лише в невеликій кількості європейських держав.

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