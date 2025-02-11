Первый регион Италии принял закон о прерывании жизни

Регион Тоскана в центральной Италии во вторник, 11 февраля, принял первый в стране закон, регулирующий процедуру ассистированного суицида.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Закон, который региональный парламент Тосканы принял большинством в 27 голосов против 13, определяет, как следует рассматривать запросы на ассистированный суицид, в частности обязывает медицинскую комиссию рассматривать заявления в течение 30 дней.

В случае соблюдения критериев служба здравоохранения Тосканы должна предоставить необходимые лекарства и медицинский персонал в течение 10 дней, если только пациент не желает, чтобы процедуру проводил его собственный врач.

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Закон также позволяет врачам отказываться от участия в ассистированном суициде по моральным или этическим соображениям.

Здравоохранение в Италии в значительной степени находится в ведении регионов. В Тоскане у власти находятся левоцентристские партии. На национальном уровне правая коалиция во главе с премьером Джорджей Мелони в целом выступает против прерывания жизни.

В 2019 году Конституционный суд Италии декриминализировал ассистированный суицид для пациентов, страдающих неизлечимыми болезнями, вызывающими невыносимые страдания, и которые выражают четкое желание умереть.

С тех пор, однако, ни на общенациональном, ни на региональном уровне до сих пор не было принято ни одного закона, который бы регулировал эту процедуру.

Ассистированный суицид предусматривает оказание квалифицированной помощи человеку, который хочет прервать жизнь и касается людей со смертельными неизлечимыми болезнями.

В отличие от ассистированного суицида, эвтаназия не обязательно предполагает неизлечимую болезнь человека. Обе практики сейчас разрешены лишь в небольшом количестве европейских государств.

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