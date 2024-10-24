Політики в Ірландії попередньо підтримали легалізацію асистованого суїциду

Нижня палата ірландського парламенту схвалила звіт комітету, який вивчав можливість легалізації асистованого суїциду в країні та рекомендував уряду запровадити його.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Спеціальний комітет з питань допомоги при смерті парламенту Ірландії, Ерахтасу, опублікував 96-сторінковий звіт у березні 2023 року, який містив 38 рекомендацій.

Серед рекомендацій згадувалось створення незалежного органу для нагляду за всіма заявками на асистований суїцид та збільшення фінансування паліативної допомоги.

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За схвалення звіту проголосували 76 ірландських депутатів, 53 були проти.

Для легалізації асистованого суїциду, однак, потрібне окреме голосування за закон, який ще має підписати президент Ірландії. Ця перспектива наразі нечітка.

Ірландський віцепрем’єр-міністр Міхол Мартін, за даними місцевих ЗМІ, висловив серйозні застереження щодо рекомендації легалізувати асистований суїцид за певних обставин.

Асистований суїцид передбачає надання кваліфікованої допомоги людині, яка хоче перервати життя і стосується людей зі смертельними невиліковними хворобами.

Відповідний законопроєкт цього місяця почали обговорювати в Палаті громад Великої Британії – вперше з 2015 року.

На відміну від асистованого суїциду, евтаназія не обов’язково передбачає невиліковну хворобу людини. Обидві практики нині дозволені лише в невеликій кількості європейських держав.

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