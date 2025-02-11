Озброєний чоловік намагався вдертись у будівлю міністерства у Франції

У Франції наприкінці січня був затриманий озброєний чоловік, який увірвався до Міністерства з питань рівності жінок і чоловіків та боротьби з дискримінацією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Інцидент, про який не повідомлялось раніше, стався 26 січня. Чоловік, у якого при собі була холодна зброя, увійшов до будівлі в 7-му окрузі Парижа, де розташоване Міністерство з питань рівності.

Зловмисника, як зазначається, швидко арештували. Про його мотиви поки що не повідомляється.

Реклама:

"Міністерство боротьби з дискримінацією вже було визначено як міністерство високого ризику", – повідомило BFMTV джерело, близьке до цього питання. Воно додало, що міністерство вже подало скаргу у звʼязку з інцидентом.

Як нагадує BFMTV, очільниця Міністерства з питань гендерної рівності Аврора Берже у 2023 році повідомила про погрози вбивством собі та дитині.

Нагадаємо, в січні Міністерства економіки та сільського господарства Нідерландів тимчасово евакуювали через повідомлення про чоловіка, який втік із суду.