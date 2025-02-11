Вооруженный мужчина пытался ворваться в здание министерства во Франции

Во Франции в конце января был задержан вооруженный мужчина, который ворвался в Министерство по вопросам равенства женщин и мужчин и борьбы с дискриминацией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Инцидент, о котором не сообщалось ранее, произошел 26 января. Мужчина, у которого при себе было холодное оружие, вошел в здание в 7-м округе Парижа, где расположено Министерство по вопросам равенства.

Злоумышленника, как отмечается, быстро арестовали. О его мотивах пока не сообщается.

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"Министерство по борьбе с дискриминацией уже было определено как министерство высокого риска", – сообщил BFMTV источник, близкий к этому вопросу. Он добавил, что министерство уже подало жалобу в связи с инцидентом.

Как напоминает BFMTV, глава Министерства по вопросам гендерного равенства Аврора Берже в 2023 году сообщила об угрозах убийством себе и ребенку.

Напомним, в январе Министерство экономики и сельского хозяйства Нидерландов временно эвакуировали из-за сообщения о мужчине, который сбежал из суда.