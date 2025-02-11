У Німеччині закликали зберегти перемир’я в Газі на тлі нових заяв Трампа

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Баербок закликає всі зацікавлені сторони, включно з Ізраїлем і США, не скасовувати перемир'я в Газі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву німецької міністерки наводить Tagesschau.

Її слова пролунали на тлі заяв президента США Дональда Трампа про те, що угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС має бути скасована, якщо бойовики не звільнять усіх ізраїльських заручників до полудня 15 лютого.

"Наразі режим припинення вогню висить на волосині. Безвідповідально з боку ХАМАС безрозсудно ставити угоду під загрозу", – зазначила Бербок.

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При цьому вона наголосила, що і ізраїльський уряд, і США також мають "зробити все можливе, щоб ми перейшли до другої фази та перспективи реального миру".

Раніше Трамп заявив, що Америка має взяти під контроль Газу, а палестинцям слід переселитися в інші місця.

Державний секретар США Марко Рубіо підтримав план Трампа щодо захоплення сектора Гази, заявивши, що палестинський анклав має бути звільнений від ісламістського угруповання ХАМАС.

Посол США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що пропозиція Дональда Трампа щодо переселення палестинців дасть їм "більше надії" на краще майбутнє.