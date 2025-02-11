В Германии призвали сохранить перемирие в Газе на фоне новых заявлений Трампа

Министр иностранных дел Германии Анналена Баербок призывает все заинтересованные стороны, включая Израиль и США, не отменять перемирие в Газе.

Как сообщает "Европейская правда", заявление немецкого министра приводит Tagesschau.

Ее слова прозвучали на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно быть отменено, если боевики не освободят всех израильских заложников до полудня 15 февраля.

"Сейчас режим прекращения огня висит на волоске. Безответственно со стороны ХАМАС безрассудно ставить соглашение под угрозу", – отметила Бербок.

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При этом она подчеркнула, что и израильское правительство, и США также должны "сделать все возможное, чтобы мы перешли ко второй фазе и перспективе реального мира".

Ранее Трамп заявил, что Америка должна взять под контроль Газу, а палестинцам следует переселиться в другие места.

Государственный секретарь США Марко Рубио поддержал план Трампа по захвату сектора Газа, заявив, что палестинский анклав должен быть освобожден от исламистской группировки ХАМАС.

Посол США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что предложение Дональда Трампа по переселению палестинцев даст им "больше надежды" на лучшее будущее.