В Конгресі готують законопроєкт, щоб завадити Трампу ліквідувати USAID

В Конгресі США група законодавців-демократів готується представити законопроєкт, покликаний завадити адміністрації Дональда Трампа використовувати державні кошти для ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це у коментарі Reuters розповіла авторка законопроєкту Сара Джейкобс, повідомляє "Європейська правда".

У законопроєкті, про який раніше не повідомлялося, також ідеться про те, що USAID як незалежну агенцію можна ліквідувати лише актом Конгресу.

Також у документі зазначено, що будь-яку реформу потрібно проводити згідно із законом. Демократи заявили, що дії президента Дональда Трампа щодо ліквідації агентства незаконні.

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Джейкобс зазначила, що законопроєкт заборонить адміністрації використовувати державні кошти для виплати зарплат тим, хто працює над ліквідацією USAID як незалежного агентства, включаючи співробітників Департаменту ефективності уряду Ілона Маска, а також для інших витрат, таких як заклеювання стрічкою вивісок USAID.

Хоча законопроєкт може зіткнутися з труднощами як у Палаті представників, так і в Сенаті, якщо він стане законом, держсекретар повинен буде засвідчити його дотримання протягом 30 днів після набуття ним чинності і кожні п'ять років після цього.

"Ліквідація USAID вже є незаконною. Те, що вже робить Ілон Маск, є незаконним. Якщо вони витратять хоч один долар США, а ми знаємо, що він у них є, на його ліквідацію, це буде додатковий рівень незаконності", – сказала Джейкобс.

За її словами, в Конгресі "є достатньо республіканців, які в минулому заявляли, що їм небайдужа доля USAID".

Джейкобс переконана, що авторам законопроєкту вдасться знайти необхідні для його ухвалення 218 голосів.

Адміністрація президента США у перші дні роботи призупинила фінансування міжнародної допомоги через агентство USAID – яке Трамп, за його словами, хоче ліквідувати.

Після того, як робота USAID була фактично зупинена, співробітники установи по всьому світу відправлені в адміністративну відпустку.

7 лютого Трамп заявив, що в Агентстві США з міжнародного розвитку "корупція досягла нечуваного рівня", а тому його необхідно ліквідувати.

Того ж дня американський суддя тимчасово дозволив приблизно 2700 співробітникам USAID, відправленим адміністрацією Трампа у відпустку, повернутися до роботи, призупинивши реалізацію деяких аспектів плану з ліквідації агентства.