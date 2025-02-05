Співробітників USAID відправлять в адміністративну відпустку після рішення Трампа

Співробітники USAID по всьому світу будуть відправлені в адміністративну відпустку з п'ятниці, 7 лютого.

Про це повідомили на сайті агентства, пише "Європейська правда".

Як поінформували в агентстві, 7 лютого 2025 року, о 23:59 за східноєвропейським часом увесь найманий персонал USAID піде в адміністративну відпустку по всьому світу.

Однак, як зазначається, винятком стане визначений персонал, який відповідальний за виконання "критично важливих для місії функцій", а також основне керівництво та спеціально визначені програми.

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Основний персонал, який, як очікується, продовжить роботу, буде поінформований керівництвом Агентства до 15:00 четверга, 6 лютого.

Скриншот: USAID

Для персоналу USAID, який наразі працює за межами США, агентство, у координації з місіями та Державним департаментом, наразі готує план, відповідно до всіх застосовних вимог та законів, згідно з яким агентство організує та оплатить зворотний проїзд до США протягом 30 днів, а також забезпечить розірвання контрактів PSC та ISC, які не будуть визнані основними.

Агентство розглядатиме окремі винятки та продовження терміну повернення на підставі особистих або сімейних обставин, міркувань мобільності чи безпеки або з інших причин.

Наприклад, агентство розглядатиме винятки на основі термінів шкільного семестру утриманців, особистих або сімейних медичних потреб, вагітності та інших причин.

В адміністрації американського президента Дональда Трампа Ілон Маск очолює зусилля, спрямовані на закриття USAID, висуваючи на його адресу дедалі жорсткіші звинувачення. Працівникам агентства в понеділок, 3 лютого, наказали залишатися вдома.

Тим часом виконувачем обовʼязків керівника USAID став державний секретар США Марко Рубіо.

4 лютого Рубіо заявив, що іноземна допомога повинна просувати інтереси США, а не бути благодійністю, та запевнив, що в адміністрації Трампа не збираються припиняти всю міжнародну допомогу.

За його словами, до заморозки адміністрація Трампа не могла нічого дізнатися про деякі з програм, а USAID "відмовлялися щось розповідати".