В Конгрессе готовят законопроект, чтобы помешать Трампу ликвидировать USAID

В Конгрессе США группа законодателей-демократов готовится представить законопроект, призванный помешать администрации Дональда Трампа использовать государственные средства для ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID).

Об этом в комментарии Reuters рассказала автор законопроекта Сара Джейкобс, сообщает "Европейская правда".

В законопроекте, о котором ранее не сообщалось, также говорится о том, что USAID как независимое агентство можно ликвидировать только актом Конгресса.

Также в документе указано, что любую реформу нужно проводить по закону. Демократы заявили, что действия президента Дональда Трампа по ликвидации агентства незаконны.

Реклама:

Джейкобс отметила, что законопроект запретит администрации использовать государственные средства для выплаты зарплат тем, кто работает над ликвидацией USAID как независимого агентства, включая сотрудников Департамента эффективности правительства Илона Маска, а также для других расходов, таких как заклеивание лентой вывесок USAID.

Хотя законопроект может столкнуться с трудностями как в Палате представителей, так и в Сенате, если он станет законом, госсекретарь должен будет засвидетельствовать его соблюдение в течение 30 дней после вступления его в силу и каждые пять лет после этого.

"Ликвидация USAID уже является незаконной. То, что уже делает Илон Маск, является незаконным. Если они потратят хоть один доллар США, а мы знаем, что он у них есть, на его ликвидацию, это будет дополнительный уровень незаконности", – сказала Джейкобс.

По ее словам, в Конгрессе "есть достаточно республиканцев, которые в прошлом заявляли, что им небезразлична судьба USAID".

Джейкобс убеждена, что авторам законопроекта удастся найти необходимые для его принятия 218 голосов.

Администрация президента США в первые дни работы приостановила финансирование международной помощи через агентство USAID – которое Трамп, по его словам, хочет ликвидировать.

После того, как работа USAID была фактически остановлена, сотрудники учреждения по всему миру отправлены в административный отпуск.

7 февраля Трамп заявил, что в Агентстве США по международному развитию "коррупция достигла неслыханного уровня", а потому его необходимо ликвидировать.

В тот же день американский судья временно разрешил примерно 2700 сотрудникам USAID, отправленным администрацией Трампа в отпуск, вернуться к работе, приостановив реализацию некоторых аспектов плана по ликвидации агентства.