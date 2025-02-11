Британія і США наклали санкції на росіян, які допомагають програмі-здирнику LockBit

Велика Британія, США, та Австралія у вівторок, 11 лютого, спільно оголосили про санкції проти російського хостинг-провайдера та двох росіян, повʼязаних із російською мережею програм-вимагачів LockBit.

Про таке повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США та його британські й австралійські аналоги наклали санкції на російського хостинг-провайдера Zservers і двох російських громадян, які в ньому працюють.

Як стверджується, Zservers надавав LockBit доступ до спеціалізованих серверів, призначених для протидії зусиллям правоохоронних органів.

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За даними Агентства кібербезпеки і безпеки інфраструктури США, LockBit працює з 2019 року і є найбільш поширеним варіантом вірусу-здирника у світі, який продовжує активно розвиватися.

За допомогою LockBit зловмисники викрали понад 120 мільйонів доларів у тисяч жертв по всьому світу. Серед них – виробни літаків Boeing, Індустріальний комерційний банк Китаю, британська Королівська пошта та Національна служба охорони здоров'я.

У травні 2024 року США вже покарали лідера російської групи кіберзловмисників LockBit, причетних до атак на американські компанії.

Мін’юст США також оголосив звинувачення росіянам Артуру Сунгатову та Івану Кондратьєву, відомому також як Bassterlord, як активним учасникам цієї хакерської групи.