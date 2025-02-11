Британия и США наложили санкции на россиян, которые помогают программе-вымогателю LockBit
Великобритания, США и Австралия во вторник, 11 февраля, совместно объявили о санкциях против российского хостинг-провайдера и двух россиян, связанных с российской сетью программ-вымогателей LockBit.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США и его британские и австралийские аналоги наложили санкции на российского хостинг-провайдера Zservers и двух российских граждан, которые в нем работают.
Как утверждается, Zservers предоставлял LockBit доступ к специализированным серверам, предназначенным для противодействия усилиям правоохранительных органов.
По данным Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США, LockBit работает с 2019 года и является наиболее распространенным вариантом вируса-вымогателя в мире, который продолжает активно развиваться.
С помощью LockBit злоумышленники похитили более 120 миллионов долларов у тысяч жертв по всему миру. Среди них – производство самолетов Boeing, Индустриальный коммерческий банк Китая, британская Королевская почта и Национальная служба здравоохранения.
В мае 2024 года США уже наказали лидера российской группы киберзлоумышленников LockBit, причастных к атакам на американские компании.
Минюст США также объявил обвинения россиянам Артуру Сунгатову и Ивану Кондратьеву, известному также как Bassterlord, как активным участникам этой хакерской группы.